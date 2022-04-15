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    Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilet fiyatları

    Fenerbahçe ile Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Ukrayna'da yaşananlara dikkat çekmek amacıyla dostluk maçına çıkacak. Peki Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 19:03
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    Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilet fiyatları

    Fenerbahçe, Ukrayna'da yaşananlara dikkat çekmek ve barış temasına katkı sağlamak amacıyla Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile dostluk maçına çıkacak.

    Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk, futbolun evrensel gücüyle barış için farkındalık yaratılması adına ''Barış İçin Futbol'' sloganından yola çıkarak karşı karşıya gelecek

    Binlerce futbolsever ise Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçının tarihi ve saatini merak ediyor. Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçının bilet fiyatları da araştırılıyor.

    Peki Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı bilet fiyatları ne kadar? İşte enerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı bilet fiyatları...

    Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı, 19 Nisan 2022 Salı günü saat 17.00'de başlayacak ve Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

    Karşılaşmanın geliri, savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacak.

    ''Barış için maç'' sloganıyla düzenlenen bu özel maç, Galatasaray Televizyonu'ndan canlı olarak yayınlanacak.

    Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilet fiyatları #1

    Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı bilet fiyatları

    Tribünde olmak ve tribünde olmasa bile bilet alarak bu kıymetli adıma destek olmak isteyen futbolseverler için biletler, 14 Nisan 2022 Perşembe günü www.passo.com.tr üzerinden satışa sunuldu.

    • Hatıra bilet (bağış): 50 TL
    • Kale arkası: 50 TL
    • Üst tribünler: 100 TL
    • Alt tribünler: 200 TL

    Not: Maçta kombine kartlar geçerli değildir. Bilet satın alacak kişilerde Passolig zorunluluğu aranmayacaktır. Passolig kartı olmayan taraftarlar da bilet satın alabilecek.


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