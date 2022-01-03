Fenerbahçe sıkıntılı: İkinci kez korona olan Ali Koç'un sağlık durumu nasıl?

Fenerbahçe sıkıntılı: İkinci kez korona olan Ali Koç'un sağlık durumu nasıl?

Fenerbahçe'de işler iyi gitmezken, başkan Ali Koç'un yeniden koronavirüse yakalanması moralleri tamamen bozdu. Peki, İkinci kez korona olan Ali Koç'un sağlık durumu nasıl?

Fenerbahçe'ede işler iyi gitmezken, Ali Koç'un ikinci kez koronavirüse yakalanması moralleri hepten bozdu.

Hala daha teknik direktörünü bulamayan ve bir golcü arayışında olan Fenerbahçe, yeni hamleler için Koç'un iyileşmesini bekleyecek.

Başkan Ali Koç'un yeniden koronavirüse yakalandığı sosyal medyadan duyurulurken, sağlık durumunun nasıl olduğu gündeme geldi.

Başkan Koç'un sağlık durumunu merak edenler futbolseverler, "İkinci kez korona olan Ali Koç'un sağlık durumu nasıl?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki,İkinci kez korona olan Ali Koç'un sağlık durumu nasıl? İşte yanıtı...

ALİ KOÇ'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Başkanımız Ali Koç’un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."





TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI GELDİ

TFF de resmi sitesinden Ali Koç için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Mesajda, "Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a ve Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.