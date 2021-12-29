Fenerbahçe, Sinan Gümüş'e teklif bekliyor

Fenerbahçe'de sezon başında kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün ocak ayında takımdan gönderilmesi gündemde. Sarı-lacivertliler gelecek teklifleri bekliyor.

Fenerbahçe'de kadro dışı durumda olan Sinan Gümüş, transfer tekliflerini bekliyor.

27 yaşındaki hücum oyuncusu, sezon başında Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Sinan Gümüş, o dönemde kendisine gelen teklifleri beğenmeyip geri çevirince, Ali Koç'un tepkisini çekmişti.

Sinan, sezonun ilk yarısını takımdan ayrı bir şekilde yaptığı bireysel idmanlarla geçirdi. Gurbetçi futbolcu şimdi ara transfer döneminde gelecek yeni teklifleri bekliyor.





20 MAÇTA 3 GOL 1 ASİST YAPMIŞTI

Süper Lig'den birçok takımın 27 yaşındaki oyuncuyu yakın takip ettiği ve teklif hazırlığında olduğu kaydedildi.

Sinan Gümüş geçen sezon Fenerbahçe'de 20 resmi maça çıkıp 3 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.



