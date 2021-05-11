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    Fenerbahçe-Sivasspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig’in 41. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor’u sahasında ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2021 - 19:18
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 20:31
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    Fenerbahçe-Sivasspor maçının ilk 11'leri

    Spor Toto Süper Lig’in 41. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile oynayacak.

    Ülker Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak maçı Hakem Halis Özkahya yönetecek. Fenerbahçe-Sivasspor maçı beIN Sports HD 2 kanalından canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Attila, Tisserand, Caner, Sosa, Ozan, İrfan Can, Mesut, Pelkas, Valencia

    Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin Yalçın, Caner, Uğur, Isaac Cofie, Hakan Arslan, Fayçal Fajr, Ninga, Max Gradel, Kayode

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