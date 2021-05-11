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Fenerbahçe-Sivasspor maçının ilk 11'leri
Süper Lig’in 41. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor’u sahasında ağırlayacak.
- Haber Merkezi
- 11.05.2021 - 19:18
- Güncelleme : 11.05.2021 - 20:31
Spor Toto Süper Lig’in 41. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile oynayacak.
Ülker Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak maçı Hakem Halis Özkahya yönetecek. Fenerbahçe-Sivasspor maçı beIN Sports HD 2 kanalından canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Attila, Tisserand, Caner, Sosa, Ozan, İrfan Can, Mesut, Pelkas, Valencia
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin Yalçın, Caner, Uğur, Isaac Cofie, Hakan Arslan, Fayçal Fajr, Ninga, Max Gradel, Kayode