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- Fenerbahçe-Sivasspor maçına hakem Ali Palabıyık atandı
Fenerbahçe-Sivasspor maçına hakem Ali Palabıyık atandı
TFF, daha önce Abdülkadir Bitigen'in yöneteceğini açıkladığı Fenerbahçe-Sivaaspor maçının hakemini değiştirdi. Karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.
- DHA
- 10.07.2020 - 15:51
Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu, üst klasman hakemlerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
Yapılan bu açıklamanın ardından, Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakeminin de değiştirildiği belirtildi.
ALİ PALABIYIK ATANDI
Süper Lig'in 32. haftasında pazar günü saat 21.00'de oynanacak olan Fenerbahçe-Sivasspor maçına atanan hakem Ali Palabıyık oldu.