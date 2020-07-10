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    Fenerbahçe-Sivasspor maçına hakem Ali Palabıyık atandı

    TFF, daha önce Abdülkadir Bitigen'in yöneteceğini açıkladığı Fenerbahçe-Sivaaspor maçının hakemini değiştirdi. Karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.
    • DHA
    • 10.07.2020 - 15:51
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    Fenerbahçe-Sivasspor maçına hakem Ali Palabıyık atandı

    Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu, üst klasman hakemlerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

    Yapılan bu açıklamanın ardından, Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakeminin de değiştirildiği belirtildi.

    ALİ PALABIYIK ATANDI

    Süper Lig'in 32. haftasında pazar günü saat 21.00'de oynanacak olan Fenerbahçe-Sivasspor maçına atanan hakem Ali Palabıyık oldu.

    Fenerbahçe-Sivasspor maçına hakem Ali Palabıyık atandı #1

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