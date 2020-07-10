Fenerbahçe-Sivasspor maçına hakem Ali Palabıyık atandı

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TFF, daha önce Abdülkadir Bitigen'in yöneteceğini açıkladığı Fenerbahçe-Sivaaspor maçının hakemini değiştirdi. Karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu, üst klasman hakemlerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Yapılan bu açıklamanın ardından, Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakeminin de değiştirildiği belirtildi.

ALİ PALABIYIK ATANDI

Süper Lig'in 32. haftasında pazar günü saat 21.00'de oynanacak olan Fenerbahçe-Sivasspor maçına atanan hakem Ali Palabıyık oldu.