Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, kritik maça hazırlanıyor.

İHA

Fenerbahçe, Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma öğle saatlerinde yapıldı.

İdman çift kale maçla sona erdi

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla da tamamlandı.

Olympiakos ile oynanan maça ilk 11’de başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla geçirdi.

Sarı-lacivertliler, Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)