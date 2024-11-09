Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İHA
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın konuk edeceği Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI
Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.
AZ Alkmaar maçının 11’inde forma giyen oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.
FENERBAHÇE MAÇ SAATİNİ BEKLİYOR
Bu antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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