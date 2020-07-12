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Fenerbahçe-Sivasspor maçının ilk 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 12.07.2020 - 20:03
50 puanı bulunan Fenerbahçe, Avrupa kupalarına katılabilmek için 54 puanlı Sivasspor'u mağlup etmek istiyor.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık olacak. Mücadeleyi beIN Sports canlı olarak yayınlayacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Ozan, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolgay, Deniz, Ferdi, Ömer Faruk, Muriç.
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Claudemir, Mert Hakan, Emre Kılınç, Yatabare, Kone.