Fenerbahçe - Sivasspor maçının ilk 11'leri Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u konuk ediyor.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde son maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, Sivasspor'u da mağlup ederek yoluna kayıpsız ilerlemeyi hedefliyor.

Haftaya 34 puan ve averajla lider olarak giren İsmail Kartal'ın öğrencileri, şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Camara, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Burak, Saiz, N'Jie, Rey Manaj