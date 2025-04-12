Fenerbahçe, Sivasspor maçının kamp kadrosunu açıkladı

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Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor ile Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, karşı karşıya gelecek.

4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 13 Nisan Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.

Bu kritik maç öncesinde ise konuk takım Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

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Bileğinde ağrı hisseden Sofyan Amrabat ile antrenmanda aldığı darbe sebebiyle Mert Hakan Yandaş, kafilede yer almadı.

Ayrıca daha önceden sakatlığı bulunan İrfan Can Eğribayat ile Diego Carlos'da listede bulunmuyor.

FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU