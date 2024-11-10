Fenerbahçe - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u ağırlayacak.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Ligde oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.
Son lig maçında Trabzonspor'u deplasmanda Amrabat'ın 90+12. dakikadaki golüyle 3-2 yenen sarı-lacivertli takım, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Youssed En-Nesyri.
Sivasspor: Nikolic, Murat, Sonko, Radakovic, Camara, Turgunboev, Koita, Charisis, Moutoussamy, Rodrigues, Balde.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış