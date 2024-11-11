Fenerbahçe - Sivasspor maçının tartışmalı pozisyonlarını hakem eleştirmenleri yorumladı

Haber Merkezi

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk etti.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Samet Akaydin, 54. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 82. dakikada Sofyan Amrabat kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 26'ya yükselten Fenerbahçe, ligde ikinci sıraya yerleşti ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Sivasspor ise 17 puanda kaldı.

beIN Trio ekibi, Fenerbahçe - Sivasspor maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. İşte yapılan yorumlar...

SAMET AKAYDİN'İN GOLÜNDE EL VAR MI?

DENİZ ÇOBAN

Top neredeyse, abartırsam uzaydan geliyor, uzaydan düşüyor. İki oyuncu yukarıdan gelecek top için mücadele ediyor. İki oyuncunun da elleri kolları doğal konumda. O yukarıdan gelen top kazara Fenerbahçeli oyuncunun eline düşüyor, Sivassporlu oyuncunun da eline düşebilirdi. Atağın devamı gol oldu. Tertemiz bir gol. Şüpheye bile mahal vermeyecek kadar temiz bir gol. UEFA eğitimlerinde var bu, 'rain ball', yağmur damlası gibi düşüyor, oyuncunun yapacağı hiçbir şey yok. Top o kadar yüksekte ki kadrajda görünmüyor. Djiku'nun kolları doğal. Topa doğru sıçradı, kolları yukarı çıktı, daha sonra kolları aşağı indi, top eline geldi. Savunmacının da eline gelse penaltı değil, hücumcunun eline gelince de ihlal değil. Djiku gol atsa direkt, orada ihlal olurdu. VAR'ın müdahale etmesi, bu sezonki hatalı VAR müdahalelerinde ilk 2'ye girer, birinci bile olabilir.

BÜLENT YILDIRIM

"KURAL BİLGİSİ EKSİKLİĞİ"

Kazara elle oynamalarda, elle oynama kazara olsa bile hemen akabinde gol olursa iptal olabilir. UEFA 'rain ball' desin, ben minareden düşen top diyeyim. İhlal olmaz, penaltı olmaz. VAR müdahalesi kural bilgisi eksikliğinden kaynaklanıyor.

BAHATTİN DURAN

"DJIKU BİLEREK ELLE OYNAMADI"

Djiku bilerek elle oynamadı. Fenerbahçe'nin golü nizami. Yanlış VAR müdahalesine rağmen hakem golü verdi, hakemi tebrik ederiz.

FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTI DOĞRU MU?

DENİZ ÇOBAN

Kalecinin sol üstteki eline topun küsürat bir teması var. Bir ihlali değerlendirirken, hep kullandığımız bir ifade var, oyuncunun hareketlerini kısıtladı mı, avantajını elinden aldı mı? Bu top geçtikten sonra En-Nesyri'nin hareketlerini kısıtlayacak şekilde müdahale var. En-Nesyri'yi topun altına girip kaleciyi geçmeye çalışıyor, ikinci hamleyle topu kaleye vuracak. Topa gidecekti, düşürdü. Kaleci topla oynadı diyemeyiz, kalecinin eline top sıyrık atmış, En-Nesyri topu kaleciden kurtarmış, yetişip yetişemeyeceği başka bir şey, var mı bir şansı daha, var, kaleci o şansı elinden almış. Penaltı doğru.

BÜLENT YILDIRIM

Kaleci topla oynamaya çalışsa da oynayamayıp En-Nesyri'nin ayağını iki hamleyle engelledi. Penaltı doğru.

BAHATTİN DURAN