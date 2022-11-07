Petrol
97.88
-0.70%
Euro
18.5785
0.47%
Dolar
18.5083
-0.31%
Altın
997.29
-0.67%
Borsa
4332
2.72%
Bitcoin
391.590
-1.50%
BTXN Coin
10.21
-1.25%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C
    Fenerbahçe, Sivasspor'u tek golle mağlup etti

    Fenerbahçe, Sivasspor'u tek golle mağlup etti

    Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.
    • 07.11.2022 - 22:06
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 22:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazandı.

    Galibiyet golü Valencia'dan

    Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 55. dakikada penaltıdan Enner Valencia attı.

    Fenerbahçe, Sivasspor u tek golle mağlup etti #1

    Batshuayi kırmızı kart gördü

    Sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi, 48. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

    Fenerbahçe, Sivasspor'u 6 maç sonra yendi

    Fenerbahçe, ligde Sivasspor'u tam 6 maç sonra mağlup etti. Jesus'un ekibi, 29 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü.

    Sivasspor, 10 puanda kaldı. Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında yine sahasında Giresunspor ile karşılaşacak. Sivasspor, Ümraniyespor'u ağırlayacak.

    Fenerbahçe, Sivasspor u tek golle mağlup etti #2

    Fenerbahçe, Sivasspor u tek golle mağlup etti #3

    Fenerbahçe, Sivasspor u tek golle mağlup etti #4

    Fenerbahçe, Sivasspor u tek golle mağlup etti #5


    Datça’ya ilk kez kruvaziyer gemisi uğradı
    Ekonomi

    Datça’ya ilk kez kruvaziyer gemisi uğradı

    Bursa'da araç kilometresini düşüren satıcıya Yargıtay'dan ceza
    Gündem

    Bursa'da araç kilometresini düşüren satıcıya Yargıtay'dan ceza

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir