Fenerbahçe, Sivasspor'u tek golle mağlup etti

Fenerbahçe, Sivasspor'u tek golle mağlup etti

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Süper Lig 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazandı.

Galibiyet golü Valencia'dan

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 55. dakikada penaltıdan Enner Valencia attı.

Batshuayi kırmızı kart gördü

Sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi, 48. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Fenerbahçe, Sivasspor'u 6 maç sonra yendi

Fenerbahçe, ligde Sivasspor'u tam 6 maç sonra mağlup etti. Jesus'un ekibi, 29 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü.

Sivasspor, 10 puanda kaldı. Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında yine sahasında Giresunspor ile karşılaşacak. Sivasspor, Ümraniyespor'u ağırlayacak.