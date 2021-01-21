Fenerbahçe Sivas'ta 2 puan bıraktı

Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılarak 5 maçlık üst üste kazanma serisini sona erdirdi.

Süper Lig'de 20. hafta maçında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

KARŞILIKLI GOLLER, 1 PUAN...

Sivasspor'un golünü 18. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti. Fenerbahçe'nin golü 45+1. dakikada Enner Valencia'dan (penaltı) geldi.





SERİ SONA ERDİ

Beş maçlık galibiyet serisini Sivas'ta sürdüremeyen Fenerbahçe, bu beraberliğin ardından puanını 39 yaptı. Sivasspor da 24 puana ulaştı.

Süper Lig'de pazartesi günü Sivasspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe, Kayerispor'u ağırlayacak.

JOSE SOSA 3 MAÇ SONRA DÖNDÜ

Sakatlığı geçen ve son olarak ligin 16. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçta 68. dakikada oyuna giren Arjantinli oyuncu Jose Sosa, 3 maçlık aranın ardından maç kadrosunda yer aldı.



Erol Bulut, Sosa'yı Sivasspor maçında yedek soyundurdu.





PUAN FARKI 2'YE ÇIKTI

Bu haftaya lider Beşiktaş'la aynı puanda giren Fenerbahçe bu sonucun ardından siyah-beyazlıların 2 puan gerisine düştü. Haftayı 6-1'lik Denizlispor galibiyetiyle kapatan Galatasaray ise Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 3'e indirmiş oldu.