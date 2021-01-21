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- Fenerbahçe Sivas'ta 2 puan bıraktı
Fenerbahçe Sivas'ta 2 puan bıraktı
- Haber Merkezi
- 21.01.2021 - 20:57
- Güncelleme : 21.01.2021 - 21:05
Süper Lig'de 20. hafta maçında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
KARŞILIKLI GOLLER, 1 PUAN...
Sivasspor'un golünü 18. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti. Fenerbahçe'nin golü 45+1. dakikada Enner Valencia'dan (penaltı) geldi.
SERİ SONA ERDİ
Beş maçlık galibiyet serisini Sivas'ta sürdüremeyen Fenerbahçe, bu beraberliğin ardından puanını 39 yaptı. Sivasspor da 24 puana ulaştı.
Süper Lig'de pazartesi günü Sivasspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe, Kayerispor'u ağırlayacak.
JOSE SOSA 3 MAÇ SONRA DÖNDÜ
Sakatlığı geçen ve son olarak ligin 16. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçta 68. dakikada oyuna giren Arjantinli oyuncu Jose Sosa, 3 maçlık aranın ardından maç kadrosunda yer aldı.
Erol Bulut, Sosa'yı Sivasspor maçında yedek soyundurdu.
PUAN FARKI 2'YE ÇIKTI
Bu haftaya lider Beşiktaş'la aynı puanda giren Fenerbahçe bu sonucun ardından siyah-beyazlıların 2 puan gerisine düştü. Haftayı 6-1'lik Denizlispor galibiyetiyle kapatan Galatasaray ise Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 3'e indirmiş oldu.