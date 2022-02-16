Fenerbahçe - Slavia Prag maçı öncesi kadrolarda son durum

UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Serdar Dursun'dan iyi haber geldi. Çekya temsilcisinde ise çok sayıda eksik bulunuyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk ediyor.

Kadıköy'de oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

FENERBAHÇE AVANTAJ İÇİN SAHADA

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yoluna Konferans Ligi'nde devam etme hakkı kazanmıştı. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan, Türkiye Kupası'na ise veda eden sarı-lacivertli ekip, UEFA organizasyonlarında ilk kez karşılaşacağı rakibini yenerek taraftarını sevindirmek ve rövanş öncesinde avantaj elde etmek istiyor.

Sarı-lacivertli takımda tedavisine devam edilen İrfan Can Kahveci ile bireysel çalışmalarını sürdüren Luiz Gustavo ve Filip Novak, karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesine dahil edilmeyen Miguel Crespo ile Diego Rossi de takımdaki yerlerini alamayacak.

MESUT ÖZİL VE SERDAR DURSUN KADRODA

Elmacık kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen ve özel maskeyle çalışmalara başlayan Serdar Dursun ile sakatlığını atlatan yıldız futbolcu Mesut Özil'in ise kadroda yer alması bekleniyor.

SLAVIA PRAG'DA SON DURUM

Slavia Prag'ta teknik direktör Jindrich Trpisovsky, sağlık sorunları nedeniyle takımının başına yer alamayacak.

Çek teknik adamın yanı sıra sakatlığı bulunan Lukas Masopust, Fenerbahçe maçının kafilesine dahil edilmedi. Slavia Prag, müsabakaya yardımcı antrenör Zdenek Houstecky yönetiminde çıkacak.

Çekya Birinci Futbol Ligi'nde averajla lider durumunda bulunan Slavia Prag'ın en önemli oyuncuları arasında yer alan Jan Kuchta ile Nicolae Stanciu, ara transfer döneminde takımdan ayrıldı.

Çek santrfor Kuchta, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına, Rumen orta saha Stanciu ise Çin temsilcisi Wuhan Three Towns'a transfer oldu.