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    Fenerbahçe - Slavia Prag maçının hakemi

    Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmasını İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 12:22
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 12:41
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    Fenerbahçe - Slavia Prag maçının hakemi

    UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimi Fenerbahçe Play-Off turunda Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Tarihinde ilk kez eşleşen iki takımın mücadelesi 17 Şubat saat 20.45'te (TSİ) oynanacak.

    FRANKFURT MAÇINI YÖNETMİŞTİ

    Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala, mücadelede düdük çalacak hakem de belli oldu. Buna göre; Fenerbahçe-Slavia Prag maçında İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği açıklandı.

    Maurizio Mariani daha önce Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi D Grubu'nda oynanan ve 1-1 eşitlikle sona eren E.Frankfurt karşılaşmasında düdük çalmıştı. Bu karşılaşmada Mariani Fenerbahçe aleyhine 4 kez sarı kartına başvurmuştu.

    Fenerbahçe - Slavia Prag maçının hakemi #1


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