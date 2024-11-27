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Fenerbahçe, Slavia Prag maçının hazırlıklarını noktaladı

Fenerbahçe, Slavia Prag maçının hazırlıklarını noktaladı UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında yarın deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.