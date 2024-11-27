Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında yarın TSİ 23.00'te deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler, bu maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
İDMAN, ISINMA HAREKETLERİYLE BAŞLADI
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, ilk olarak ısınma hareketleriyle başladı.
İstasyon çalışmasıyla devam eden idmanda daha sonra 5’e 2 pas çalışmasına geçildi.
Kaleciler Dominik Livakovic ve İrfan Can Eğribayat, kaleci antrenörü eşliğinde çalıştı. Hafif sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü bireysel çalışma gerçekleştirdi.
AMRABAY, İDMANA KATILMADI
Mide enfeksiyonu geçiren Sofyan Amrabat, antrenmana katılmazken maç kadrosunda olup, olmayacağı ilerleyen saatlerde belli olacak.
MAÇIN TAKTİĞİ ÜZERİNDE DURULDU
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Slavia Prag maçının taktiği üzerinde duruldu.
Sarı-lacivertli kafile saat 14.00'te özel uçakla Prag'a hareket edecek.
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