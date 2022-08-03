Fenerbahçe - Slovacko maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe - Slovacko maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin evinde Slovacko ile oynayacağı maçın hangi kanalda yayınlacağı belli oldu.İşte kritik maçın yayınlanacağı kanal..

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Slovacko ile karşı kaşıya gelecek.Yarın oynanacak mücadelenin detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Fenerbahçe'nin evinde oynanancak maçı televizyondan takip etmek isteyenler maçın yayınlanacağı kanalı araştırmaya başladı.Peki maç saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan izlenebilecek?

Fenerbahçe - Slovacko maçı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak olan Fenerbahçe - Slovacko maçı 4 Ağustos (yarın) saat 20.00'de başlayacak.Maç EXXEN ekranlarından canlı izlenebilecek..