Petrol
102.88
1.19%
Euro
18.2956
0.12%
Dolar
17.8678
-0.06%
Altın
998.35
0.11%
Borsa
2544
0.00%
Bitcoin
414.506
7.67%
BTXN Coin
10.11
9.65%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Fenerbahçe - Slovacko UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda?

    UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda oynanacak olan Fenerbahçe Slovacko maçının detayları belli oldu.İşte maç hakkında merak edilenler..
    • 28.07.2022 - 13:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe - Slovacko UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda?

    Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

    Deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe dün İstanbul'da oynanan ve normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda 2-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

    Fenerbahçe - Slovacko UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Temsilcimiz yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.Fenerbahçe bu turda Çekya ekibi Slovacko ile eşleşti.Futbolseverler bu maçın ne zaman oynanacağı sorusuna yanıt arıyor.Peki Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar..

    Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman oynanacak?

    UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında oynanacak olan Fenerbahçe - Slovacko maçı 4 Ağustos Perşembe günü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.Mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.


    İlginizi Çekebilir

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, ikinci kez boşanıyor
    Medya

    Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, ikinci kez boşanıyor

    Esra Erol'un kardeşi Eda Erol bikinili pozlarıyla mest etti! 'Yakıyorsun ortalığı..'
    Medya

    Esra Erol'un kardeşi Eda Erol bikinili pozlarıyla mest etti! 'Yakıyorsun ortalığı..'

    Görüş Bildir