Fenerbahçe - Slovacko UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Slovacko UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda oynanacak olan Fenerbahçe Slovacko maçının detayları belli oldu.İşte maç hakkında merak edilenler..

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe dün İstanbul'da oynanan ve normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda 2-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Temsilcimiz yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.Fenerbahçe bu turda Çekya ekibi Slovacko ile eşleşti.Futbolseverler bu maçın ne zaman oynanacağı sorusuna yanıt arıyor.Peki Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar..

Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında oynanacak olan Fenerbahçe - Slovacko maçı 4 Ağustos Perşembe günü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.Mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.