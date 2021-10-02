Fenerbahçe son vuruş çalışıyor

Son maçlarda sık sık gol pozisyonuna girmesine rağmen çerçeveyi bulmakta zorlanan sarı-lacivertlilerde hücum organizasyonu ve gol çalışmalarına ağırlık verildi.

Fenerbahçe , Vitor Pereira ile birlikte 3’lü savunma ile yeni bir sisteme geçiş yaptı.

Yeni taktik, Olympiakos maçına kadar defansif anlamda çok iyi işledi. Ancak hücumdaki sıkıntılara bir türlü çözüm bulunamadı. Fenerbahçe 7 hafta sonunda ligde lider olsa da sadece 10 gol bulabildi.

GOL BEKLENTİSİ VAR AMA GOL YOK

Bu alanda ilk 12 takım arasında en kötü üçüncü istatistiğe sahip oldu. Son olarak Olympiakos karşılaşmasında da gol yollarında ciddi bir sıkıntı yaşandı.

Yunan ekibi 2.20 xG’den (Gol beklentisi) 3 gol çıkartırken, sarı-lacivertliler 2.25 xG’ye rağmen ağları sarsamadı.

SON VURUŞ ÇALIŞMASI