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    Fenerbahçe son vuruş çalışıyor

    Fenerbahçe son vuruş çalışıyor

    Son maçlarda sık sık gol pozisyonuna girmesine rağmen çerçeveyi bulmakta zorlanan sarı-lacivertlilerde hücum organizasyonu ve gol çalışmalarına ağırlık verildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2021 - 11:42
    • Güncelleme : 02.10.2021 - 12:05
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    Fenerbahçe , Vitor Pereira ile birlikte 3’lü savunma ile yeni bir sisteme geçiş yaptı.

    Yeni taktik, Olympiakos maçına kadar defansif anlamda çok iyi işledi. Ancak hücumdaki sıkıntılara bir türlü çözüm bulunamadı. Fenerbahçe 7 hafta sonunda ligde lider olsa da sadece 10 gol bulabildi.

    GOL BEKLENTİSİ VAR AMA GOL YOK

    Bu alanda ilk 12 takım arasında en kötü üçüncü istatistiğe sahip oldu. Son olarak Olympiakos karşılaşmasında da gol yollarında ciddi bir sıkıntı yaşandı.

    Yunan ekibi 2.20 xG’den (Gol beklentisi) 3 gol çıkartırken, sarı-lacivertliler 2.25 xG’ye rağmen ağları sarsamadı.

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    SON VURUŞ ÇALIŞMASI

    Vitor Pereira bu sorunu çözmek için kolları sıvadı. Portekizli teknik adam, taktik antrenmanlarda artık gol çalışmalarına ağırlık verecek.

    Hücum hattındaki isimler Berisha, Valencia, Serdar Dursun, Rossi ve Pelkas, son vuruş sıkıntısını aşmak için özel antrenman yapacak. Hücum organizasyonları idmanlarında Mesut, Ferdi, Samuel ve Muhammed de bu isimlere katılacak.

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