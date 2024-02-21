Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'dan Galatasaray çıkışı Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini yürüten Mario Branco, hakkında çıkan Porto ve Benfica iddialarına cevap verdi. Branco, ayrıca ezeli rakip Galatasaray hakkında da çarpıcı sözler sarf etti.

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Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana kadrosuna kattığı yıldız transferlerin gelişinde önemli bir rol oynayan sportif direktör Mario Branco'nun sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonunda noktalanıyor.

Branco'nun yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, 48 yaşındaki Futbol adamının ülkesine döneceği iddia ediliyor.

Branco, konuya dair olarak Portekiz'den Canal 11'in Futebol Total programına çarpıcı açıklamalar yaptı.

"Bunu istemediğimi söylersem yalan söylemiş olurum"

Benfica ve Porto'nun kendisini sportif direktör olarak istediğine dair gelen soruya Branco, şu yanıtı verdi:

Bunu istemediğimi söylersem yalan söylemiş olurum. Porto ve ve Benfica, Portekiz'in en büyük kulüpleri. Herkesin üstünde bir etki yaratır ama gerçek şu ki iki kulüp de benimle temasa geçmedi.

Galatasaray sözleri

Sözleşmesiyle ilgili Türkiye'de çıkan haberler üzerine gelen soruya Mario Branco, şunları dedi:

Bu haberleri yapan, Galatasaray'a yakın bir gazeteydi.

"Türkiye'deki tek yabancı sportif direktör benim ve neyse ki çalışmalarım takdir edildi"

Branco açıklamalarına şöyle devam etti:

Neden böyle haberleri yapıyorlar? Çünkü, başkanım Ali Koç'un ikinci üç yıllık dönemi bitiyor. Bu görevdeki altıncı yılı. Yaz aylarında Fenerbahçe'de seçim olacak. Benim de yaz aylarında kontratım bitiyor. Türkiye'deki tek yabancı sportif direktör benim ve neyse ki çalışmalarım takdir edildi. Bu yüzden başkanıma sözleşmemi neden yenilemeyeceği ya da beni neden kaybedeceği yönünde baskı yapıyorlar.

"Herkese eşit mesafede olmak zorundayız"

Branco, Portekiz'de hangi kulübü çalıştırmak istediği şeklinde gelen soruyu şöyle cevaplandırdı: