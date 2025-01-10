Fenerbahçe, stadın üzerine Atatürk yazma işlemini tamamladı

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Fenerbahçe, tarihi bir adımla Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun çatısına Mustafa Kemal Atatürk ismini yazdırma projesini tamamladı.

Kulüp, bu çalışmanın Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e olan bağlılığının bir sembolü olduğunu vurguladı.

"MUSTAFA KEMAL" VE "ATATÜRK" ÇATIDA

Proje kapsamında, stadyumun Maraton Tribünü çatısına "Mustafa Kemal", Fenerium Tribünü çatısına ise "Atatürk" yazısı işlendi.

Özel lazer işaretleme ve hava şartlarına dayanıklı boya kullanılarak yapılan harflerin boyutları dikkat çekici: "Mustafa Kemal" için 8,5 metre, "Atatürk" için 12 metre yüksekliğinde yazılar yer alıyor. Toplamda 2.500 metrekarelik bir alan boyandı.

ALİ KOÇ: "ATATÜRK İSMİ EN ÇOK BİZE YAKIŞIR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, projenin kulübün duruşunu ve bağlılığını simgelediğini belirterek, "Atatürk'ün ismini stadımıza yazdırmak en çok Fenerbahçe'ye yakışır. Bu proje, Atamızın izinden bir an bile ayrılmayan kulübümüzün bir simgesi oldu." ifadelerini kullandı.

STADIN ADI ATATÜRK KONAMADI

Daha önce stadın isminin "Fenerbahçe Atatürk Stadyumu" olarak değiştirilmesi planlanmıştı. Ancak Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yönetmeliği, bir şehirde benzer tesislerden sadece birine Atatürk adının verilebileceğini öngördüğünden bu plan gerçekleşemedi.

Bunun üzerine kulüp, Atatürk ismini stadyumun çatısına yazdırarak bu projeyi hayata geçirdi.