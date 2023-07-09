Fenerbahçe Stadyumu'nun ismi Atatürk Stadı oluyor! Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun ismini gelecek sezonda Atatürk Stadı yapmaya hazırlanıyor. Saracoğlu ailesiyle görüşen başkan Ali Koç'un alınan bu kararı önümüzdeki günlerde duyurması bekleniyor.

Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında takımın başına üçüncü kez İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de hedef gelecek sezon rakiplerinin önünde şampiyonluğa ulaşmak.

Fenerbahçe'de 2018 yılında başkanlığa seçilen ve bu süreçte 1 Türkiye Kupası kazanan ancak Süper Lig şampiyonluğuna ulaşamayan Ali Koç, yeni sezon öncesinde Şükrü Saracoğlu Stadyumu'yla ilgili aldığı yeni bir kararı duyurmaya hazırlanıyor.

Atatürk Stadı olacak

Hürriyet'in haberine göre; 1907 Fenerbahçe Derneği'nin 30. kuruluş yıldönümü töreninde dernek başkanı Rıfat Perahya'nın önerisiyle gündeme gelen Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin adının Atatürk Stadı olması için çalışmalar son aşamaya geldi.

Cumhuriyetin 100. yılında Fenerbahçe camiasına Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nun adını Atatürk Stadyumu olarak hediye etmek için aylardır uğraşan Başkan Ali Koç, önemli bir adımı daha attı.

"Stat ismi yönetim kararıyla değişir"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Saracoğlu Ailesi ile yaptığı görüşmenin ardından onaylarını alarak projeyi netleştirdi. Başkan Koç daha önce yaptığı açıklamada "Stat ismi yönetim kararıyla değişir. Biz de bunu yaparız. Talebin sonuna kadar arkasındayız" demişti.

Bu gelişmelerden sonra stadın yeni adı Fenerbahçe Atatürk Stadı Ülker Spor Kompleksi olacak. Başkan Ali Koç'un bu kararı önümüzdeki günlerde açıkladıktan sonra 29 Ekim itibariyle hayata geçmesi bekleniyor.