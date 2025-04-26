Fenerbahçe, stat yenileme projesini duyurdu

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı.
Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, stadyum projesiyle ilgili bilgilendirmede bulundu.
KAPASİTE YÜKSELTİLECEK
Seyirci sayısının artırılmasının ilk hedef olduğunu belirterek, yapılan sunumda Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin kapasitesinin 64 bin 160’a çıkarılacağı belirtildi.
Bu projede stadyum çatısı havaya kaldırılacak ve kale arkası tribünlerine ek kat eklenecek.
"2026 NİSAN'DA BAŞLAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"
Proje hakkında konuşan Hamdi Akın şu ifadeleri kullandı:
2026 Nisan'da başlamayı düşünüyoruz. Nisan ayında başlayıp 4-5 aya ihtiyacımız var. Çelik konstrüksiyon dışarıda başlayacak. Bir yerde depolanacak. Krikolarla çatı kalktıktan sonra pat diye onları monte edeceğiz. 4 ay gibi görünecek ama 1-1.5 sene sürecek. Montajı 4 ay sürecek.
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