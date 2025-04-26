Fenerbahçe, stat yenileme projesini duyurdu

İHA

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı.

Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, stadyum projesiyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

KAPASİTE YÜKSELTİLECEK

Seyirci sayısının artırılmasının ilk hedef olduğunu belirterek, yapılan sunumda Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin kapasitesinin 64 bin 160’a çıkarılacağı belirtildi.

Bu projede stadyum çatısı havaya kaldırılacak ve kale arkası tribünlerine ek kat eklenecek.

"2026 NİSAN'DA BAŞLAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Proje hakkında konuşan Hamdi Akın şu ifadeleri kullandı: