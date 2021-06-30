Fenerbahçe, Steven Caulker'la 2+1 yıllığına anlaşma sağlandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Alanyaspor'la olan sözleşmesi sona eren Steven Caulker'ın transferini bir video ile duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklamasında Caulker'la 2+1 yıllık sözleşme yapıldığı duyuruldu.

ANLAŞMA 2+1 YILLIK

Sarı-lacivertli kulübünü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile 2+1 sezonluğuna anlaşma sağlamıştır. Kendisine Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçemize hoş geldin Steven Caulker."

Fenerbahçe, Steven Caulker'ı duyurdu İZLE

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ALANYASPOR FORMASIYLA 6 GOL ATTI

Öte yandan Aytemiz Alanyaspor formasını 90 kez giyen Caulker, bu karşılaşmalarda 6 gol attı.

HAVA TOPLARINDA BİR NUMARA

Hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çeken İngiliz savunmacı, 2020/21 Süper Lig sezonunda Alanyaspor formasıyla en fazla hava topu kazanan stoper oldu.

PREMİER LİG'DE PİŞTİ

Kariyerine Tottenham alt yapısında başlayan 29 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'de birçok takımda oynarken Liverpool'da da kiralık olarak top koşturdu.