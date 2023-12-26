Fenerbahçe, Süper Kupa maçına hazırlanıyor Fenerbahçe, Galatasaray'la Suudi Arabistan'da oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti.

DHA

Fenerbahçe, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Hazırlık devam edecek

5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarına 27 Aralık Çarşamba günü yapacağı çalışmayla devam edecek.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)