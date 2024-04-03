Fenerbahçe, Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkacak Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, "Süper Kupa maçı ertelenmez ve yabancı hakem atanmazsa karşılaşmaya U19 takımımızla çıkacağız" ifadelerini kullandı. Ayrıca 2 sene de Türkiye Kupası'na katılmayacaklarını ifade etti.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapıldı.

Başkan Ali Koç ve kongre üyelerinin konuşmalarının ardından, yönetim kuruluna yetki verilmesi için önerge sunuldu.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, gündem maddelerini okuyarak kongre üyelerine oylamaya sundu.

Yönetim kuruluna yetki verildi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından, genel kurul üyelerine sunulan önerge:

1- Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa mücadelesine çıkmamak veya futbol 19 yaş altı takımıyla katılmak.

2- Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 yıl Türkiye Kupası'na 19 yaş altı takımıyla katılmak.

3- Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili verilecek kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususunda gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek.

4- Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibarıyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak.

Çarpıcı iki karar alındı

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erol Bilecik, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçı için U19 takımıyla Şanlıurfa'ya gideceğini açıkladı.

Bilecik, iki sezon boyunca da Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldıklarını ifade etti.

"Kendi yol haritamızı çıkardık"

Bilecik, sözlerine şu şekilde başladı:

Dün tarihi bir gün yaşadık. Yaklaşık 23 bin, 24 binin üzerinde, oldukça sıcak bir havada, muazzam bir kalabalık, bayağı bir dönem içeri giremeyen üye oldu. Ama yine sayımız 23-24 bin civarındaydı. Bu rekabet ettiğimiz kulüplerin birçoğunun, kendi seçimli kongrelerinden bile çok daha kalabalıktı. Orada hatırlarsanız, genel olarak oy birliği ile kabul edilen 4 maddemiz vardı. Bunların bir takım koşulları vardı. 23 bin kişinin oy birliği alınan bir karar olduğu için son derece önemli bir gelişmeydi. Bu Fenerbahçe'nin bütünlüğünü, birliği, bütünlüğünün görülmesi içinm önemli bir karardı. Bu kararlar, detaylarını bugün yönetim kurulunda değerlendirdik ve kendi yol haritamızı çıkardık.

"U19 takımıyla Urfa'ya gideceğiz"

Süper Kupa kararını açıklayan Erol Bilecik, şu ifadeleri kullandı:

Bu aldığımız kararların tümü, bizim yönetim kurulunun görev süresi olan mayıs sonuna kadar geçerli. Alınan birinci karar, uygun bir tarihe alınmaması ve yabancı hakem atanmaması halinde Süper Kupa maçlarına çıkmamak ve U19 takımıyla çıkmak. Aldığımız karar net bir şekilde maçlara çıkmak şeklinde olmadı. U19 takımıyla Urfa'ya gideceğiz ama bugün TFF'ye resmi başvurumuzu yaptık. Neticeyi daha net ortaya koymak adına, TFF'ye şu soruyu sorduk, "Eğer Süper Kupa maçını ileri bir tarihe erteleyeceksiniz veya yabancı hakemle oynatacaksınız bizi lütfen bilgilendirin" dedik.

"TFF'ye resmi başvurumuzu yaptık"

Erol Bilecik, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Alınan birinci karar, uygun bir tarihe alınmaması ve yabancı hakem atanmaması halinde Süper Kupa maçlarına çıkmamak ve U19 takımıyla çıkmak. Aldığımız karar net bir şekilde maçlara çıkmak şeklinde olmadı. U19 takımıyla Urfa'ya gideceğiz ama bugün TFF'ye resmi başvurumuzu yaptık. Neticeyi daha net ortaya koymak adına, TFF'ye şu soruyu sorduk, "Eğer Süper Kupa maçını ileri bir tarihe erteleyeceksiniz veya yabancı hakemle oynatacaksınız bizi lütfen bilgilendirin" dedik. Böylece biz kararımızı U19 takımıyla farklı bir şey yarın gelmedikçe bütün hazırlığımızı U19 takımıyla Urfa'ya gitmek üzere kararımızı almış vaziyetteyiz.

"Uygun bir tarihte Futbol A Takımımızı Urfa'ya götüreceğiz"

Bilecik, uygun bir tarihte Fenerbahçe A Takımı'nı Şanlıurfa'ya götüreceklerini söyledi.

"İyi bir akıl konarak Urfa'ya gidiyoruz. Bize güvenin. Orada sizi sıkıntıya sokacak, "Böyle bir karar doğru muydu?" sorusunun gelebileceği bir noktada olmayacaksınız. U19 takımı net bir şekilde oraya gidecek ama taraftarımızın kendini kötü hissedeceği bir nokta olmayacak. Urfa kentine ve Urfalı kardeşlerime, şehrine bir mesajım var. Biz aldığımız kararla, orada rekabeti simgeleyen, müthiş futbolun oynanabileceği bir atmosferden affımızı isteyeceğiz. Ama şöyle bir boynumuzun borcu olsun diyerek aldığımız bir karar var. Uygun bir tarihte Futbol A Takımımızı Urfa'ya götüreceğiz. Buradan da Urfalı bütün kardeşlerimizle bu mesajı paylaşmak isterim.

"Önümüzdeki iki sezon boyunca Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldık"

Erol Bilecik, son olarak Türkiye Kupası hakkında aldıkları kararı açıkladı.

Türkiye Kupası'ndan affımızı isteyen bir çalışma içine gireceğiz. Bayram sonrasında TFF'ye bütün gerekli başvurular yapılacak. Önümüzdeki iki sezon boyunca Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldık.

Süper Kupa 7 Nisan'da oynanacak

İlk olarak 29 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması beklenen Süper Kupa iptal edilmişti.

2022-2023 sezonunun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe'nin oynayacağı Süper Kupa maçı, ileri bir tarihe ertelenmişti.

TFF, daha önce yaptığı açıklamayla dev maçın, 7 Nisan Pazar akşamı saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını duyurmuştu.