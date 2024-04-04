Fenerbahçe, Süper Kupa maçını es geçti! Olympiakos maçı hazırlıkları başladı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Olympiakos'a konuk olacak Fenerbahçe, ilk çalışmasını yaptı.

Sarı-lacivertli yönetim, 7 Nisan Pazar günü Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa müsabakasına U-19 takımıyla çıkılacağını açıklamıştı.

İlk 11 oyuncuları yenileme çalışması gerçekleştirdi

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öğle saatlerinde yapıldı.

4-2 kazanılan Adana Demirspor maçına ilk 11'de çıkan oyuncular rejenerasyon programı uyguladı.

İdman çift kale maçla sona erdi

Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmaları üzerinde durdu.

Antrenman dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)