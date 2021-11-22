Fenerbahçe takım otobüsünde yaşananlar

Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaray maçı sonrası takım otobüsünde açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Galatasaray derbisinde takımının eşitlik golünü attı.

Son haftalarda oynatılmaması ve performansı tartışma konusu olan Özil, Galatasaray'a gol attıktan sonra büyük bir sevinç yaşadı.

Öte yandan 2-1 kazanılan maçın sonunda da takım otobüsünde büyük bir sevinç hakimdi.

Fenerbahçe otobüsünde yaşananlar - İZLE



KEYİFLER YERİNDE

Mücadelenin başarılı isimlerinden Mert Hakan Yandaş, viral videoya göndermede bulunarak "Düzeleceğiz inşallah be. Şu olaylar bitsin." diyerek arkadaşlarını güldürürken, Mesut Özil de "Gerçek Fenerbahçeli" söylemine göndermede bulunarak "Ben hep gerçek Fenerbahçeli'ydim. Nokta" dedi.

Bu anlar sosyal medyada da gündem oldu.