Petrol
94.11
0.34%
Euro
18.7165
-0.29%
Dolar
18.6094
0.01%
Altın
994.46
-0.10%
Borsa
3942
-0.87%
Bitcoin
385.322
-0.33%
BTXN Coin
10.69
0.94%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    Fenerbahçe takım şoförü 3'üncü kez kanseri yendi

    18 yıldır Fenerbahçe futbol takımının şoförlüğünü yapan Cemal Karakış, mesane kanserini yenmeyi başardı.
    • 27.10.2022 - 14:03
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 14:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe takım şoförü 3'üncü kez kanseri yendi

    Fenerbahçe futbol takımının 18 yıllık kaptan şoförü Cemal Karakış, yaklaşık bir ay önce teşhisi konulan mesane kanserini yendi. Karakış, daha önce de kolon ve karaciğer kanserlerini atlatmıştı.

    2009 yılında kolon kanserini, 2010 yılında karaciğer kanserini yenmeyi başaran Cemal Karakış'a, yaklaşık bir ay önce mesane kanseri teşhisi konuldu. İdrarda kanama şikâyetiyle Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Kaan Gökçen'e başvuran Karakış, gerekli testlerden sonra burada tedavi görmeye başladı.

    Fenerbahçe takım şoförü 3 üncü kez kanseri yendi #1

    "Kaptanları geri dönüyor"

    Değerlendirmeler sonrası Doç. Dr. Kaan Gökçen ve ekibi, Karakış'ı ameliyat etmeye karar verdi.

    Başarılı geçen ameliyatın ardından Fenerbahçe camiasına seslenen Doç. Dr. Kaan Gökçen, "Kaptanları geri dönüyor. Camianın, futbolcuların ve yöneticilerin çok sevdiği Cemal Bey'i en kısa zamanda tekrar aralarına göndereceğiz." şeklinde konuştu.


    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    ABD'de yapay olarak koronavirüs mutantı oluşturuldu
    Sağlık

    ABD'de yapay olarak koronavirüs mutantı oluşturuldu

    Spotify, yıl sonuna kadar 200 milyon ücretli aboneye ulaşmak istiyor
    Teknoloji

    Spotify, yıl sonuna kadar 200 milyon ücretli aboneye ulaşmak istiyor

    Görüş Bildir