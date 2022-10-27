Fenerbahçe takım şoförü 3'üncü kez kanseri yendi

18 yıldır Fenerbahçe futbol takımının şoförlüğünü yapan Cemal Karakış, mesane kanserini yenmeyi başardı.

Fenerbahçe futbol takımının 18 yıllık kaptan şoförü Cemal Karakış, yaklaşık bir ay önce teşhisi konulan mesane kanserini yendi. Karakış, daha önce de kolon ve karaciğer kanserlerini atlatmıştı.

2009 yılında kolon kanserini, 2010 yılında karaciğer kanserini yenmeyi başaran Cemal Karakış'a, yaklaşık bir ay önce mesane kanseri teşhisi konuldu. İdrarda kanama şikâyetiyle Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Kaan Gökçen'e başvuran Karakış, gerekli testlerden sonra burada tedavi görmeye başladı.





"Kaptanları geri dönüyor"

Değerlendirmeler sonrası Doç. Dr. Kaan Gökçen ve ekibi, Karakış'ı ameliyat etmeye karar verdi.

Başarılı geçen ameliyatın ardından Fenerbahçe camiasına seslenen Doç. Dr. Kaan Gökçen, "Kaptanları geri dönüyor. Camianın, futbolcuların ve yöneticilerin çok sevdiği Cemal Bey'i en kısa zamanda tekrar aralarına göndereceğiz." şeklinde konuştu.