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    Fenerbahçe taraftarı antrenmanı izledi

    Fenerbahçe taraftarı antrenmanı izledi

    Sarı-lacivertli kulübün Topuk Yaylası'nda devam eden antrenmanlarını bugün, taraftarlar da takip etti.
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2021 - 14:01
    • Güncelleme : 10.07.2021 - 14:48
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    Takımlar yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezonda yeni hocayla şampiyonluk hedefinde olan Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki kampı devam ediyor.

    Pereira'nın gelişiyle yeni sezona sıkı bir şekilde çalışan futbolcular, hocaların verdiği antrrenmanlara ve yemek düzenine uyuyor.

    Kampta tam anlamıyla bir disiplin hali mevcut. Ali Koç'tan tam yetki alan Vitor Pereira, takımı yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlıyor.

    Fenerbahçe taraftarı antrenmanı izledi #1

    TARAFTAR DA GELDİ

    Antrenmanlarını sürdüren sarı-lacivertlileri taraftar da yalnız bırakmadı.

    Antrenmanın başlangıcında dışarıdan tezahüratlarda bulunan taraftarlar daha sonra çalışmaların yapıldığı saha kenarına alındı.

    Fenerbahçeli futbolculara tezahüratlarıyla destek veren sarı-lacivertli taraftarların yanına teknik direktör Vitor Pereira gelerek formaları imzaladı.

    Fenerbahçe taraftarı antrenmanı izledi #2

    Fenerbahçe taraftarı antrenmanı izledi #3

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