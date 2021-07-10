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Fenerbahçe taraftarı antrenmanı izledi
- Haber Merkezi
- 10.07.2021 - 14:01
- Güncelleme : 10.07.2021 - 14:48
Takımlar yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezonda yeni hocayla şampiyonluk hedefinde olan Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki kampı devam ediyor.
Pereira'nın gelişiyle yeni sezona sıkı bir şekilde çalışan futbolcular, hocaların verdiği antrrenmanlara ve yemek düzenine uyuyor.
Kampta tam anlamıyla bir disiplin hali mevcut. Ali Koç'tan tam yetki alan Vitor Pereira, takımı yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlıyor.
TARAFTAR DA GELDİ
Antrenmanlarını sürdüren sarı-lacivertlileri taraftar da yalnız bırakmadı.
Antrenmanın başlangıcında dışarıdan tezahüratlarda bulunan taraftarlar daha sonra çalışmaların yapıldığı saha kenarına alındı.
Fenerbahçeli futbolculara tezahüratlarıyla destek veren sarı-lacivertli taraftarların yanına teknik direktör Vitor Pereira gelerek formaları imzaladı.