Fenerbahçe taraftarı Bağdat Caddesi'nde nöbet tutacak

Ezeli rakibi Trabzonspor bayrağının Bağdat Caddesi'ne asılmasını önlemek isteyen Fenerbahçeli taraftarlar bölgede nöbet tutuyor. Caddenin her yanı sarı-lacivert bayraklarla donatıldı.

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek üzere olan Trabzonspor'un bayrakları 81 ildeki taraftarlar tarafından şehirlere asılmaya devam ediyor.

Bordo-mavili taraftarlar yıllar sonra gelen bu coşkuyu doyasıya yaşarken ezeli rakibi Fenerbahçe'de de başka bir dert var.

KFY GRUBU CADDEYİ KORUYACAK

Sarı-lacivertlilerin kalesi haline gelen Bağdat Caddesi'ne Trabzonspor bayrağı dikilmesini önlemek isteyen taraftar grupları her yeri Fenerbahçe bayraklarıyla donatırken sabaha kadar bölgeyi koruyacaklarını açıkladı.