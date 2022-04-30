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Fenerbahçe taraftarı Bağdat Caddesi'nde nöbet tutacak
Ezeli rakibi Trabzonspor bayrağının Bağdat Caddesi'ne asılmasını önlemek isteyen Fenerbahçeli taraftarlar bölgede nöbet tutuyor. Caddenin her yanı sarı-lacivert bayraklarla donatıldı.
- Haber Merkezi
- 30.04.2022 - 11:54
Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek üzere olan Trabzonspor'un bayrakları 81 ildeki taraftarlar tarafından şehirlere asılmaya devam ediyor.
Bordo-mavili taraftarlar yıllar sonra gelen bu coşkuyu doyasıya yaşarken ezeli rakibi Fenerbahçe'de de başka bir dert var.
KFY GRUBU CADDEYİ KORUYACAK
Sarı-lacivertlilerin kalesi haline gelen Bağdat Caddesi'ne Trabzonspor bayrağı dikilmesini önlemek isteyen taraftar grupları her yeri Fenerbahçe bayraklarıyla donatırken sabaha kadar bölgeyi koruyacaklarını açıkladı.