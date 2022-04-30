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    Fenerbahçe taraftarı Bağdat Caddesi'nde nöbet tutacak

    Ezeli rakibi Trabzonspor bayrağının Bağdat Caddesi'ne asılmasını önlemek isteyen Fenerbahçeli taraftarlar bölgede nöbet tutuyor. Caddenin her yanı sarı-lacivert bayraklarla donatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2022 - 11:54
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    Fenerbahçe taraftarı Bağdat Caddesi'nde nöbet tutacak

    Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek üzere olan Trabzonspor'un bayrakları 81 ildeki taraftarlar tarafından şehirlere asılmaya devam ediyor.

    Bordo-mavili taraftarlar yıllar sonra gelen bu coşkuyu doyasıya yaşarken ezeli rakibi Fenerbahçe'de de başka bir dert var.

    KFY GRUBU CADDEYİ KORUYACAK

    Sarı-lacivertlilerin kalesi haline gelen Bağdat Caddesi'ne Trabzonspor bayrağı dikilmesini önlemek isteyen taraftar grupları her yeri Fenerbahçe bayraklarıyla donatırken sabaha kadar bölgeyi koruyacaklarını açıkladı.

    Fenerbahçe taraftarı Bağdat Caddesi nde nöbet tutacak #1


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