Fenerbahçe taraftarı, Livakovic formasıyla sandığa gitti 31 Mart yerel seçimlerinde bir taraftar, oy kullanmak için sandığa Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic, formasıyla gitti.

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ensonhaber.com

31 Mart yerel seçimleri için yurt genelinde oy verme işlemi sona erdi.

Oyunu kullanmaya gelen vatandaşlar ise sandık başında renkli görüntüler oluşturdu.

Kadıköy'de oy vermeye giden futbolsever ise sosyal medyaya damgasını vurdu.

Bir Fenerbahçe taraftarının sandık başına sarı-lacivertli takımın Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in formasıyla gittiği görüldü.

Görüntüsüyle Livakovic'i andırdı

Boyu ve fiziğiyle de 29 yaşındaki file bekçisine benzeyen vatandaşın o anları medyada kısa sürede viral olurken, videoya beğeni ve yorum yağdı.