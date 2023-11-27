Fenerbahçe taraftarı şikayetçi! Sakatlıklar niye uzun sürüyor? Süper Lig'de lider durumda bulunan Fenerbahçe'de sakatlanan futbolcuların tedavi sürelerinin uzaması sarı-lacivertli taraftarı isyan ettirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig'de geride kalan 13 haftada topladığı 34 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ın averajla önünde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan sakatlıklar bir hayli can sıktı.

Ligde yeni sezona 10'da 10 ile başlayan sarı-lacivertli takım, yaşanılan sakatlıkların ardından Trabzonspor'a 3-2 mağlup olmuş ve Adana Demirspor'la golsüz berabere kalmıştı.

Fenerbahçe bu dönem içinde de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets'e 2-0 yenilmişti.

Yaşanan bu 3 maçlık kötü sürecin ardından ise Fenerbahçe, evinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek zirvede kalmaya devam etti.

Taraftar tepki gösterdi

Ancak 3 puan kayıpları yaşanılan bu maçlarda ise sakat futbolcuların eksikliği gözlerden kaçmadı.

Alexander Djiku, Rodrigo Becao ve Fred gibi yıldız isimlerden uzun süredir faydalanamayan sarı-lacivertlilerde taraftarlar, oyuncuların geç dönüşü ile ilgili yönetime tepki gösterdi.

Sağlık ekibi yetersiz bulundu

Ezeli rakip Galatasaray'da Fernando Muslera ve Mauro Icardi'nin sakatlıklarını hızlı bir şekilde atlatması ve iğne tedavisiyle kısa sürede form tutması Fenerbahçe taraftarını rahatsız etti.

Sarı-lacivertli futbolseverler, kulübün sağlık ekibinin tedavi yöntemlerini yetersiz bulurken sosyal medyada kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık'a eleştirilerde bulundu.

Geçmiş dönemde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kulüp doktorluğunu yapan Karanlık, sezon başında sarı-lacivertli takıma geri dönmüştü.