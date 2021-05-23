Fenerbahçe taraftarı üst düzey hoca istiyor

Taraftar, son dönemlerdeki başarısızlığı teknik kadroya kesti. Eski futbolculardan ve nispeten daha tecrübesiz bir ekiple yönetilen sarı-lacivertliler üst düzey bir teknik adam ve yardımcılar istiyor.

Süper Lig'de bir sezonu daha kupasız geçiren Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar tek aday olması beklenen Ali Koç'a bu kez şart koşuyor.

"ÜST DÜZEY HOCA İSTİYORUZ"

Son 3 sezonda alınan başarısız sonuçların ardından sabır mekanizması dolan Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada #FenereÜstDüzeyHoca etiketiyle isteklerini belli ederken Bielsa ve Löw gibi kariyerli isimlerin de fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmedi.

Binlerce sarı-lacivertli taraftarın destek verdiği etiketin Ali Koç cephesinde ise nasıl bir yankı uyandıracağı merak konusu.

Ali Koç bilindiği üzere geldiğinden bu yana Philip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu gibi isimlerle çalıştı ama başarılı olamadı.

BELÖZOĞLU'NU DA PROTESTO ETTİLER

Liyakat istiyoruz diyen bazı Fenerbahçeliler, Emre Belözoğlu başta olmak üzere Selçuk Şahin, Mehmet Aurelio, Volkan Demirel gibi tecrübesiz ama camianın içinden gelen isimleri istemediğini açıkça belirtiyor.