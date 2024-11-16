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Haber Merkezi

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de, kış transfer dönemi de büyük önem taşıyor.

Sebastian Szymanski'nin hücuma verdiği katkıdan memnun olmayan sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde ise Anderson Talisca ve Paulo Dybala var.

SÖZ TARAFTARDA

ESH Spor muhabiri Ercan Ertan, sokağa çıktı ve Fenerbahçeli futbolseverlerin nabzını ölçtü.

Taraftar Talisca'yı mı yoksa Dybala mı istiyor? İşte cevabı...

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