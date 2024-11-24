Haber Merkezi
Süper Lig'de oynadığı 12 maç sonunda 29 puan toplayan ve ezeli rakibi Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.
Kadrosunu güçlendirmek isteyen ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekibin taraftarlarına mikrofonumuzu uzattık.
ESH Spor muhabiri Ercan Ertan, sokağa çıktı ve Fenerbahçeli futbolseverlere soru yöneltti.
FENERBAHÇE TARAFTARI, 4 FUTBOLCUNUN İSMİNİ SÖYLEDİ
"Galatasaray'dan hangi oyuncuyu almak isterdiniz?" sorusuna Fenerbahçeliler, farklı cevaplar verdi.
Futbolseverler; Victor Osimhen, Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Barış Alper'i takımda görmek istediklerini ifade etti.
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