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Fenerbahçe taraftarına sorduk: Galatasaray’dan hangi oyuncuyu almak isterdiniz?

Fenerbahçe taraftarına sorduk: Galatasaray’dan hangi oyuncuyu almak isterdiniz? ESH Spor sokağın nabzını tutmaya devam ediyor. Muhabirimiz Ercan Ertan, Fenerbahçe taraftarına "Galatasaray'dan hangi oyuncuyu almak isterdiniz?" sorusunu yöneltti.