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İHA

Artvinli boğa yetiştiricisi Ulaş Gülseçkin, geleneksel boğa güreşlerinin olduğu memleketinden Fenerbahçe'ye olan desteğini çok farklı bir şekilde gösteriyor.

800 kilogramlık "Kadıköy Boğası" adını verdiği şampiyon boğasını, Kadıköy'deki ünlü boğa heykelinin yanına getirmeyi planlayan Gülseçkin, boğasını süsleyip büyük bir araç konvoyu eşliğinde İstanbul'a doğru yola çıkmaya hazırlanıyor.

KAZANDIĞI BAŞARILARLA TANINIYOR

Artvin'in Sarıbudak köyünde yaşayan Ulaş Gülseçkin, bölgenin geleneksel boğa güreşlerinde kazandığı başarılarla tanınıyor.

Artvin'de her yıl düzenlenen boğa güreşleri, bölgedeki en büyük kültürel etkinliklerden biri olarak büyük ilgi görüyor.

ŞAMPİYONLUĞA İNANIYOR

Gülseçkin, boğa yetiştiriciliği ve güreşlerinde gösterdiği başarıyı, aynı zamanda Fenerbahçe'ye olan sevgisiyle birleştiriyor.

Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyon olacağına inanan Gülseçkin, şampiyonluğu kutlamak için 'Kadıköy Boğası'nı, boğa heykelinin yanına getirmeyi planlıyor.

BOĞA HEYKELİNİN YANINA GÖTÜRMEK İSTİYOR

Boğasını süslemeye ve taşıma hazırlıklarına başlayan Gülseçkin, şampiyonluğu Kadıköy'de kutlama arzusunu dile getiriyor.

Eğer Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu öneriyi kabul ederse, "Kadıköy Boğası" boğa heykelinin yanına götürülerek Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu İstanbul'da kutlamak için taraftarların gerçek Kadıköy boğasını görmelerini arzu ediyor.

"YÜREKTEN İNANIYORUM"

"Takımımın bu sezon şampiyon olacağına yürekten inanıyorum. Bu özel anı, Kadıköy'e gerçek bir boğa getirerek kutlamak istiyorum" diyen Gülseçkin, boğanın Kadıköy'e gelmesi için heyecanlı bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor.

"BAŞKANIMIZ ALİ KOÇ'U ÇOK SEVİYORUZ"

Gülseçkin yaptığı açıklamada, "Küçük yaştan beri boğacılıkla uğraşıyorum. Aynı zamanda iyi bir Fenerbahçe taraftarıyım. Bir çok boğam Artvin'de derece elde etti. ‘Kadıköy Boğası" ismini taktığım boğamla bu sene Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu görmek istiyoruz. Başkanımız Ali Koç'u çok seviyoruz. Eğer oda kabul ederce canlı Kadıköy boğasını İstanbul'a getirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.