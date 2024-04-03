Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki! "Bizi niye çağırdın" Fenerbahçe'de gerçekleşen olağanüstü genel kurul toplantısının sonunda bir sarı-lacivertli taraftarın Ali Koç'a "Başkan niye çağırdın bizi buraya, başkan? Ligden çekmeyeceksen niye çağırdın bu kadar insanı buraya?" sözleri gündem oldu.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor müsabakası sonrası yaşanan olayların ardından yönetim kurulunun geçtiğimiz günlerde almış olduğu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, yeterli çoğunluğun sağlanmasıyla birlikte Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapıldı.

Toplantıya, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Divan Kurulu üyeleri ve kongre üyeleri katıldı.

Süper Lig'e devam etme kararı alan Fenerbahçe'de Kongre Üyeleri, 4 maddelik önerge için yönetim kuruluna yetki verdi.

Taraftar, Ali Koç'la konuştu

Galatasaray'la oynanacak Süper Kupa maçına çıkacağı belirsizliğini koruyan sarı-lacivertli takımın toplantısında ilginç anlar yaşandı.

Bir Fenerbahçe taraftarı ile Ali Koç arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

"Başkan niye çağırdın bizi buraya, başkan?"

Paylaşılan videoda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un taraftarların yanına gittiği dakikalarda bir futbolseverin kendisine "Başkan niye çağırdın bizi buraya, başkan? Ligden çekmeyeceksen niye çağırdın bu kadar insanı buraya? Çek başkan vallahi çek ya, yeter ya!" dediği görüldü.

Taraftarın sözleri sonrası o bölgeye yönelen Ali Koç'un, taraftarın sözlerini takip ettiği ancak herhangi bir yanıt vermediği ekrana yansıdı.