ensonhaber.com
Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ile ligi iyi bir yerde bitirmeyi hedefleyen Kayserispor karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın başlama düdüğünün öncesinde Kadıköy'de dikkat çekici görüntüler ortaya çıktı.
"Aday ol Aziz Yıldırım"
Stadyumun önünde bir levhaya Aziz Yıldırım'ın afişinin yapıştırıldığı görüldü. Kadıköy'deki sokakta "Aday ol Aziz Yıldırım" ifadelerinin yer aldığı görsel levhaya bastırıldı.
Bu görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış