Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'a coşkulu karşılama! Fenerbahçe'ye yeniden başkan adayı olan Aziz Yıldırım, hafta sonu yapılacak seçim öncesinde Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti.

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DHA

Fenerbahçe’de hafta sonu gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurulda başkan adayı olan eski başkan Aziz Yıldırım, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Aziz Yıldırım, bugün Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı ve İMMİB Koordinatör Başkanı Burak Yakın ile Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti.

Fenerbahçe taraftarı coşkuyla karşıladı

Yıldırım, Kapalı Çarşı’da Fenerbahçeliler tarafından büyük bir coşkuyla, tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde karşılandı.

Aziz Yıldırım, kalabalık nedeniyle zaman zaman yürümekte güçlük çekti.

Bayrak açıldı

Aziz Yıldırım'ın Kapalı Çarşı ziyaretinde şampiyon Galatasaray'ın çok sayıda bayrağı çarşı içinde asılı bir şekilde dururken, bir yandan da Fenerbahçeli taraftarlar çok sayıda sarı-lacivert bayrak açtılar.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)