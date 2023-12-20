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Fenerbahçe taraftarından Barış Alper Yılmaz'a kırmızı kart göstermeyen hakeme tepki!

Fenerbahçe taraftarından Barış Alper Yılmaz'a kırmızı kart göstermeyen hakeme tepki! Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendiği maçta Barış Alper Yılmaz, 73. dakikada Sofiane Feghouli'ye yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Milli futbolcunun hakemin faul düdüğünü çalmasının ardından tepki olarak topa vurması ise Fenerbahçeliler tarafından tepkiyle karşılandı ve kırmızı kart beklentisi oluştu.