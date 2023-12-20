Fenerbahçe taraftarından Barış Alper Yılmaz'a kırmızı kart göstermeyen hakeme tepki!

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile oynanacak kritik derbi öncesinde Karagümrük'ü 1-0'lık skorla mağlup etti.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 41'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray, ligdeki 14'üncü galibiyetini elde ederken, Fatih Karagümrük ise 7'nci mağlubiyetini aldı.
Fenerbahçeliler, kırmızı kart bekledi
Bu müsabakanın ikinci yarısında ise Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çeken bir an yaşandı.
Dakikalar 73'ü gösterdiğinde sarı-kırmızılı takımın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Sofiane Feghouli'ye yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.
23 yaşındaki oyuncunun hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun faul düdüğünü çalmasının ardından topa vurması ise Fenerbahçeliler tarafından tepkiyle karşılandı.
Sarı-lacivertliler, itiraz gösteren oyuncunun Kayserispor-Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Fred gibi oyun dışında kalması gerektiğini savundu.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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