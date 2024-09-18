Fenerbahçe taraftarından derbiye özel koreografi

Haber Merkezi
Süper Lig'de 13 puanla Galatasaray'ın iki puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, bu hafta ezeli rakibini konuk edecek.
Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe taraftarları da geri sayıma geçmiş durumda. sarı-lacivertli futbolseverlerin de dev mücadele için özel bir hazırlık içerisinde olduğu bilgisine ulaşıldı.
DERBİYE ÖZEL KOREOGRAFİ VE PANKART
Cumartesi günü Kadıköy'de nefesleri kesecek karşılaşmada tribünleri bayram yerine çevirmeye hazırlanan 12. Adam'ın, birçok özel pankart ve koreografi için şimdiden kolları sıvadıkları öğrenildi.
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