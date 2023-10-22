Fenerbahçe taraftarından Filistin’e destek Fenerbahçe - Hatayspor mücadelesi öncesi sarı-lacivertli taraftarlar, Filistin’de yaşanan olaylardan dolayı 'Gazze’deki zulme dur de' yazılı pankart açtı. Fenerbahçe taraftarının Filistin bayrağı açarak da destek verdiği görüldü.

İHA Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Müsabaka öncesi Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, yaşanan olaylardan dolayı 'Gazze’deki zulme dur de' yazılı pankart açarak Filistin halkına desteğini gösterdi. Fenerbahçe tribünlerinde Filistin bayrağı açıldığı da görüldü. Atatürk'ün sözü yansıtıldı Öte yandan Şükrü Saraçoğlu Stadı’nın reklam panolarında Mustafa Kemal Atatürk’ün, 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' sözünün İngilizcesi yer aldı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)