Fenerbahçe taraftarından Godin ve Mandzukic'e mesaj yağmuru

Fenerbahçe taraftarından Godin ve Mandzukic'e mesaj yağmuru

Fenerbahçe taraftarları takımlarıyla adı anılan iki futbolcu olan Godin ve Mandzukic için harekete geçti. Yıldız isimlerin sosyal medya hesapları 'Come to Fenerbahçe' mesajlarıyla doldu.

Fenerbahçe taraftarı, yönetimin yaptığı transfer hamleleleri sonrasında aşka geldi. Şampiyonluk için önemli isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde gündemdeki isimler Mario Mandzukic ve Diego Godin.

Taraftarlar da bu isimlerin kadroya katılması için her yolu deniyor.

"COME TO FENERBAHÇE"

Fenerbahçe, iki yıldız için yoğun çaba sarfederken sarı-lacivertli taraftarlar iki yıldızı mesaj yağmuruna tuttu. Yıldız oyuncuların hesaplarına "Come to Fenerbahçe" yazılıyor.

SOSYAL MEDYADA NÖBET

Sosyal medyada nöbet tutan Fenerbahçeliler, iki yıldızı etkilemek için her yolu deniyor. İki yıldızın gelen mesajlar sonrasında sarı-lacivertlilere vereceği cevap bekleniyor.