Fenerbahçe taraftarından istifa çağrısı

Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de taraftarlar, "Yönetim istifa, Ali Koç istifa." sloganları attı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oyunanan derbi 2-2 bitti. Sarı-lacivertli taraftarlar, mnaçın son bölümünde ve karşılaşmanın bitiminde, yönetime tepki gösterdi.

Fenerbahçeli tarafttarlar öncelikle "Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundu. Daha sonra ise başkan Ali Koç da tepkilere maruz kaldı.

“ALİ KOÇ İSTİFA”

Sarı-lacivertli taraftarlar, Aziz Yıldırım'ın ardından göreve gelen Ali Koç için istifa çağrısında bulundu. Fenerbahçeli taraftarlar, "Ali Koç istifa." diyerek, sarı-lacivertli kulübün başkanına tepki gösterdi.

Kadıköy'de Ali Koç'a ve yönetime yönelik tezahüratlar, maçın ardından da uzun süre sürdü.