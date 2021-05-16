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    Fenerbahçe taraftarından tepki: Topunuz gidin

    Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitiren Fenerbahçe'ye taraftarlarından tepki geldi.
    • İHA
    • 16.05.2021 - 00:25
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    Fenerbahçe taraftarından tepki: Topunuz gidin

    Süper Lig'e şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak son Sivasspor mağlubiyeti sonrasında ligi 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'ye taraftarlardan tepki geldi.

    Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın şampiyon olarak ligi tamamlamasıyla birlikte soluğu Ülker Stadyumu'nda aldı.

    "TOPUNUZ GİDİN"

    Stadın önüne pankart asarak yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, pankartta 'Topunuz gidin' ifadelerini kullandı.

     

    Fenerbahçe taraftarından tepki: Topunuz gidin İZLE


    Fenerbahçe taraftarından tepki: Topunuz gidin #1

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