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Fenerbahçe taraftarından tepki: Topunuz gidin
Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitiren Fenerbahçe'ye taraftarlarından tepki geldi.
- İHA
- 16.05.2021 - 00:25
Süper Lig'e şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak son Sivasspor mağlubiyeti sonrasında ligi 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'ye taraftarlardan tepki geldi.
Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın şampiyon olarak ligi tamamlamasıyla birlikte soluğu Ülker Stadyumu'nda aldı.
"TOPUNUZ GİDİN"
Stadın önüne pankart asarak yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, pankartta 'Topunuz gidin' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe taraftarından tepki: Topunuz gidin İZLE