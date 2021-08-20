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- Fenerbahçe taraftarından tepki: Ülkede mülteci istemiyoruz
Fenerbahçe taraftarından tepki: Ülkede mülteci istemiyoruz
Fenerbahçe, HJK Helsinki maçında sarı lacivertli taraftarlar, tribünden, "Ülkede mülteci istemiyoruz!" diye tepki gösterdi.
- Haber Merkezi
- 20.08.2021 - 00:12
- Güncelleme : 20.08.2021 - 00:22
Fenerbahçe, HJK Helsinki maçında tribünde protestolara sahne olundu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı ile karşılaştı.
65. dakikasında genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya'nın galibiyet golüyle maçı tamamlayan sarı lacivertli ekip, tur için büyük avantaj sağladı.
"ÜLKEDE MÜLTECİ İSTEMİYORUZ"
Avrupa Ligi karşılaşmanın ortalarında ise ilginç anlara şahit olundu.
Fenerbahçe tribünleri, "Ülkede mülteci istemiyoruz!" diye tezahüratlarda bulundu.
Fenerbahçe taraftarından tepki: Ülkede mülteci istemiyoruz İZLE
DAHA ÖNCE DE BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI YAPMIŞTI
Süper Lig 2021-2022 sezonunun açılış maçında Çaykur Rizespor’u konuk eden Siyah-beyazlı takımın taraftarları, maç sırasında "Mülteci istemiyoruz" diye bağırmışlardı.