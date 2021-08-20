Euro
9.9752
0.02%
Dolar
8.5237
0.2%
Altın
482.53
-0.71%
Borsa
1.44
-0.67%
Bitcoin
393.056
3.38%
EXEN Coin
26.94
2.62%
24ºC
İstanbul
Açık 24 C
    Fenerbahçe taraftarından tepki: Ülkede mülteci istemiyoruz

    Fenerbahçe taraftarından tepki: Ülkede mülteci istemiyoruz

    Fenerbahçe, HJK Helsinki maçında sarı lacivertli taraftarlar, tribünden, "Ülkede mülteci istemiyoruz!" diye tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2021 - 00:12
    • Güncelleme : 20.08.2021 - 00:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe, HJK Helsinki maçında tribünde protestolara sahne olundu.

    Fenerbahçe, UEFA  Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı ile karşılaştı.

    65. dakikasında genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya'nın galibiyet golüyle maçı tamamlayan sarı lacivertli ekip, tur için büyük avantaj sağladı.

    "ÜLKEDE MÜLTECİ İSTEMİYORUZ"

    Avrupa Ligi  karşılaşmanın ortalarında ise ilginç anlara şahit olundu.

    Fenerbahçe tribünleri, "Ülkede mülteci istemiyoruz!" diye tezahüratlarda bulundu.

    Fenerbahçe taraftarından tepki: Ülkede mülteci istemiyoruz İZLE

    Fenerbahçe taraftarından tepki: Ülkede mülteci istemiyoruz #1

    DAHA ÖNCE DE BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI YAPMIŞTI

    Süper Lig 2021-2022 sezonunun açılış maçında Çaykur Rizespor’u konuk eden Siyah-beyazlı takımın taraftarları, maç sırasında "Mülteci istemiyoruz" diye bağırmışlardı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir