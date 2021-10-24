Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de tribünler Ali Koç yönetimini istifaya çağırdı.

Fenerbahçe taraftarları, sarı-lacivertli takımın Alanyaspor'a 2-1 kaybetmesinin ardından önce yönetime, sonra da futbolculara sert tepki gösterdi.

Trabzonspor'a kaybeden, Antwerp ile berabere kalan Fenerbahçe, Alanyaspor'a da kaybedince, taraftarların öfkesi yüksek oldu.

Fenerbahçe taraftarından 'yönetim istifa' sesleri - İZLE



"FORMAYI ÇIKARIP, BURADAN GİDİN"

Maçın ardından sarı-lacivertli takım, tribünlere gitti. Fakat taraftarlardan, takıma tepki geldi. Fenerbahçeli taraftarlar, "Formayı çıkarıp, buradan gidin" şeklindeki tezahüratlarla futbolculasrı proteto etti.

Taraftarın bu tepkisinin ardından futbolcular soyunma odasının yolunu tuttu.

"YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ

Öte yandan taraftarların hedefinde sadece futbolcular değil, Trabzonspor maçının ardından havalimanında destek sözü verdikleri Ali Koç da vardı. "Yönetim istifa" diye bağıran sarı-lacivertli taraftarlar, "Ali Koç buraya hesap ver taraftara" diyerek yenilginin faturasını yönetime kesti.