Fenerbahçe taraftarının Alanyaspor maçında penaltı beklentisi

Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertlilerde maçın 14. dakikasında Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski, Alanyasporlu Richard'ın müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı.
Gerçekleşen bu pozisyonun ardından Fenerbahçe cephesi hakem Atilla Karaoğlan'a itiraz ederken, Karaoğlan oyunu devam ettirdi.
Taraftar isyan etti
Verilen karar sonrasında ise sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyadan hakeme tepki gösterdi.
Fenerbahçe taraftarı gerçekleşen pozisyonun Galatasaray - Başakşehir maçında sarı-kırmızılı takım lehine çalınan penaltıyla aynı olduğunu savundu.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)